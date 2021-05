Esce di strada e si schianta contro la spalletta di un ponticello in fondo al fosso: è grave

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì sulla strada provinciale tra Faenza e Modigliana, in località Marzeno all'altezza del cimitero. E' quanto capitato intorno alle 15.40 in via Modigliana. Un'auto, una Volkwagen con una persona a bordo, è finita improvvisamente fuori strada, prima nel fosso e poi contro la spalletta in cemento di un ponticello. Il ferito, un quarantenne, è stato portato con un codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi dell'accaduto. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco per liberare il ferito dal veicolo accartocciato.