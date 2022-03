Esce di strada e si schianta contro un lampione: è in gravi condizioni

Drammatica uscita di strada mercoledì sera per un ravennate nella zona industriale di Coriano, nel forlivese. Il tutto si è verificato intorno alle 18 in via Costanzo II, quando un'unilitaria che procedeva in direzione autostrada ha sbandato improvvisamente a destra, senza il coinvolgimento di altri mezzi. L'auto, una Fiat Panda condotta da un 47enne albanese residente a Ravenna, è finita sull'aiuola che divide dall'altra carreggiata, in uscita dalla rotonda di via Zotti.

Lo schianto è avvenuto contro il palo di un lampione che ha danneggiato notevolmente l'auto, carambolata poi in mezzo alla carreggiata stessa. Il ferito è stato soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e automedica (è stato coinvolto anche l'elicottero delle emergenze). Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato portato con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, ma non in pericolo immediato di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia locale di Forlì per i rilievi della dinamica dell'accaduto. Nella stessa giornata un incidente mortale si è verificato sulle strade ravennati, dove un 28enne ha perso la vita.