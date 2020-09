Finisce con le ruote nello scavo del cantiere stradale e si schianta contro un escavatore

Con la sua auto è piombata sul cantiere stradale, terminando la corsa intrappolata in uno scavo nell'asfalto. E' il singolare incidente che è avvenuto a Bagnacavallo lungo la San Vitale, nella serata di martedì. Protagonista dell'incidente è stata una donna di 68 anni. Percorrendo l'arteria in direzione Ravenna, la Fiat Panda condotta dalla 68enne ha divelto la recinzione di un cantiere stradale ed è finita con le ruote dentro uno scavo, una sorta di "binario" che l'ha condotta fino allo schianto contro un escavatore parcheggiato nell'area di cantiere. La conducente della Panda ha riportato ferite di media gravità nell'impatto ed è stata soccorsa dall'ambulanza e dall'auto medicalizzata, per poi essere portata all'ospedale di Ravenna. Sul posto anche i vigili del fuoco di Lugo e le pattuglie della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che hanno effettuato i rilievi del sinistro.

