Tremendo frontale fra due auto: giovane trasportato d'urgenza in ospedale

Un tremendo frontale fra due auto si è verificato sabato mattina in via Taverna, tra gli abitati di San Pietro in Trento e Coccolia. Il violento impatto è avvenuto intorno alle 7.15 e ha coinvolto una Renault Clio, guidata da una donna e una Fiat Panda al bordo della quale viaggiava un giovane. Ancora da ricostruire le cause che hanno portato all'incidente.

Nello scontro la Panda si è rovesciata, mentre la donna sulla Clio è rimasta incastrata nell'abitacolo, riportando traumi di media gravità. Più gravi le condizioni del giovane che è stato soccorso e trasportato con massima urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto hanno operato un'ambulanza e l'elicottero del 118, i Vigili del Fuoco di Ravenna e i Carabinieri della stazione di Cervia-Milano Marittima per i rilievi del caso.