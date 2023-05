Violento frontale fra auto e furgone: due persone finiscono in ospedale

Un violento frontale tra due veicoli si è verificato mercoledì mattina alle 6.30. È successo in via Roncalceci, nella omonima frazione di Roncalceci, all'altezza della curva al civico 147. Per cause ancora da chiarire, un furgone guidato da un 60enne, che procedeva sulla strada in direzione Russi e una Opel Corsa condotta da una 30enne in direzione opposta, si sono scontrati frontalmente. In seguito al violento impatto, l'auto è finita fuori strada, fermandosi all'interno del cortile di un'abitazione.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 con 2 ambulanze e un'automedica. Necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco, dato che la giovane era rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo dell'auto. Entrambi i conducenti, di origine straniera, sono stati poi trasportati all'ospedale di Ravenna per accertamenti medici. Presente sul posto per i rilievi di legge la Polizia Locale di Ravenna.