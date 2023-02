Dopo il violento frontale le auto finiscono nel fosso: due conducenti portati in ospedale

Botta frontale fra due auto che poi terminano la loro corsa nel fosso sul lato della strada. E' successo lunedì, intorno alle 13.30, fra Cotignola e Barbiano, in via San Giovanni all'altezza del civico 19. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una giovane di circa 24 anni era a bordo di una Toyota Yaris e procedeva in direzione Barbiano-Cotignola, mentre in direzione opposta viaggiava una Renault Picasso condotta da un uomo di circa 55 anni, quando improvvisamente le due vetture si sono scontrate frontalmente. Dopo il violento urto, entrambe le auto sono finite nel fosso a lato strada.

Immediatamente si sono portate sul posto due ambulanze e l'elicottero del 118, e anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo. I due conducenti, rmasti sempre vigili, sono stati soccorsi e trasportato con codici di media gravità all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna con l'ambulanza. Sul luogo dell'incidente era presente anche la Polizia Locale della Bassa Romagna per i necessari rilievi di legge.