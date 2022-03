Frontale tra due macchine in autostrada: 6 chilometri di coda in A14

Traffico in tilt sull'autostrada A14 Bologna-Taranto a causa di un incidente accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì tra Forlì e Faenza. Il fatto è avvenuto intorno alle 17, all'altezza del chilometro 76, in corrispondenza di un cambio di carreggiata. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì si è verificato uno scontro frontale tra due auto, fortunatamente senza feriti gravi.

Inevitabili le ripercussioni al traffico in un punto dove erano già presenti rallentamenti per lavori. Si sono venute a formare infatti lunghe code, con un incolonnamento di circa sei chilometri in direzione sud. Per questo motivo Autostrade per l'Italia ha suggerito ai viaggiatori di uscire al casello di Faenza per riprendere l'autostrada a Forlì. Lunghe code anche in direzione nord. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.