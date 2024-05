Drammatico frontale fra due auto: morta una donna, 3 feriti in ospedale

Si conta purtroppo un'altra tragedia sulle strade del Ravennate, dove in un incidente è morta una donna. Nel pomeriggio di mercoledì, dopo le 17, un terribile scontro fra due auto è avvenuto in via Sant’Alberto nei pressi del civico 376, non lontano dall'omonima frazione. Qui, per cause ancora da accertare, due auto (una Dr 4 e una Nissan Leaf) che procedevano in direzioni opposte sono state protagoniste di un violento frontale. Purtroppo nello scontro ha perso la vita una donna di 71 anni, che si trovava in auto insieme al marito 75enne, rimasto ferito così come le due persone (un uomo e una donna) a bordo dell'altro veicolo. Due dei feriti sono stati portati all'ospedale Bufalini di Cesena e l'altro al Santa Maria delle Croci di Ravenna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Ravenna.