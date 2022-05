Furgone impatta contro un bambino di 11 anni in bici: ciclista soccorso dall'elicottero del 118

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì a Godo di Ravenna. A farne le spese è stato un ragazzino di 11 anni che ha impattato contro un furgone in via Rivalona. Il mezzo motorizzato stava procedendo in direzione della chiesa quando per cause al vaglio della Polizia Locale di Russi ha avuto un contatto con la bici. Il giovane ciclista è caduto in terra, procurandosi un trauma cranico e ha perso momentaneamente conoscenza. Per questo sul posto è intervenuto anche l'elicottero delle emergenze del 118, che lo ha portato all'ospedale Bufalini di Cesena. Ripresa conoscenza, è stato ricoverato con un codice di massima gravità, ma non versa per fortuna in pericolo di vita.