Giovane travolto all'alba in bicicletta: è in condizioni gravissime

È in gravissime condizioni il giovane che all'alba di questa mattina è stato travolto a Faenza mentre andava in bicicletta. Erano le 5.30 quando il ragazzo, un 28enne straniero, stava percorrendo via Naviglio dall'autostrada verso il centro abitato. All'altezza del Cinedream, il ciclista è stato improvvisamente travolto da un'auto che viaggiava verso di lui, una Mercedes classe B condotta da un uomo ultrasessantenne. L'impatto è stato violento.

L'automobilista, appena accortosi di quanto successo, si è fermato e ha chiamato i soccorsi del 118, giunti sul posto com ambulanza e auto medica, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Le condizioni del ragazzo sono molto gravi. Sul posto anche una volante del commissariato di Polizia di Faenza, coadiuvata dal nucleo radiomobile dei Carabinieri manfredi, che hanno sottoposto l'automobilista ai test alcolimetrici e tossicologici del caso. Un secondo incidente si è verificato poco prima a Lugo.