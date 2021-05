Ripartono gli incidenti del sabato sera: schianto con 4 mezzi sulla Cervese, strada chiusa

Un incidente stradale, che ha visto coinvolti numerosi veicoli, ha comportato la chiusura di via Cervese, la strada tra Cervia e Forlì, nella serata di sabato. Pesanti le ripercussioni sul traffico a quell'ora intenso da e verso il mare. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 nel tratto delle saline, tra Cervia e Tantlon, coinvolti 4 mezzi, tra automobili e moto. Ad aver subito le conseguenze peggiori è stata una ragazza di 24 anni, portata cosciente all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni non critiche. Sul posto il 118, e i carabinieri per i rilievi di rito. Dato l'alto numero di mezzi coinvolti e le complesse operazioni di soccorso e pulizia delle strada, si è resa necessaria la chiusura della provinciale.