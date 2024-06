Auto con padre e figlia a bordo finisce nel fosso e si schianta contro un ponticello

Drammatico schianto, per fortuna con esito non grave nella serata di sabato nel territorio comunale di Faenza. L'incidente è avvenuto in via Madrara, strada provinciale purtroppo funestata in passato di incidenti anche mortali. Intorno alle 22.45 un'auto Chevrolet, con a bordo un uomo di 44 anni e la figlia di 15 anni, è finita nel profondo fosso che costeggia la strada, in località Fossolo. La corsa della vettura, che procedeva in direzione Russi, è finita poi frontalmente contro il terrapieno che sostiene un ponticello, sullo stesso fosso, che dà accesso ad una proprietà privata.

L'impatto stato molto violento. Sul posto si sono portate due ambulanze del 118 e l'auto medicalizzata, immediatamente allertate da un automobilista di passaggio. Sul posto anche i vigili del fuoco, che con una squadra di Lugo hanno dovuto lavorare a lungo per liberare il conducente dalle lamiere contorte, mentre la figlia è riuscita ad uscire in modo autonomo dall'abitacolo. Entrambi coscienti sono stati infine portati con un codice di media gravità all'ospedale. Presente anche la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Faentino per i rilievi di rito. Solo lievi disagi alla circolazione, per l'istituzione di un temporaneo senso unico alternato.