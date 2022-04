Il bus di giovani turisti accusa un guasto in autostrada: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Forlì, in supporto ai colleghi del distaccamento di Faenza, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di giovedì lungo l'A14 Bologna-Taranto per soccorrere un bus con giovani turisti provenienti da Francoforte diretti a Rimini. Il mezzo ha accusato un guasto tecnico in corrispondenza del chilometro 75. Gli operatori hanno messo in sicurezza il veicolo e prestato assistenza ai viaggiatori. Sul posto anche gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì per la gestione della viabilità.