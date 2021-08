Impatto frontale con l'auto, il ciclista finisce nel fossato: trasportato d'urgenza al Bufalini

La pattuglia della Sezione infortunistica dell'Unione della Romagna faentina è intervenuta sabato mattina, poco dopo le 10, in via Gesuita

Un altro incidente stradale capitato sulle strade del Ravennate. La pattuglia della Sezione infortunistica dell'Unione della Romagna faentina è intervenuta sabato mattina, poco dopo le 10, in via Gesuita, una delle strade nella prima campagna di Faenza verso Forlì, per un scontro tra una bici e un'autovettura.

Una Citroen C1, condotta da un 62enne ravennate viaggiava con direzione Bologna-Forlì. Ad un certo punto ha incrociato una fila di ciclisti che provenivano dal senso opposto. L'ultimo di questi, un faentino 68enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo invadendo l'opposta semi-carreggiata, scontrandosi frontalmente con l'autoveicolo.

L'uomo in bici, dopo l'impatto è finito nel fossato adiacente. E' stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima urgenza, ma fortunatamente pare non essere in pericolo di vita.