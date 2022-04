Impatto tremendo: la moto incrocia un gruppo di ciclisti. Due morti, uno di Ravenna

Un sabato tragico caratterizzato da gravi incidenti stradali che non hanno risparmiato il Cesenate. Un dramma sulle strade si è consumato nella frazione Borgo Rose a Borello, in una zona collinare dove è stato terribile l'impatto tra il motociclista ed un gruppo di ciclisti che stavano sfruttando la bella giornata di sole. Il bilancio tragico è di 2 morti: un motociclista 66enne residente a Cesena ed un ciclista di 58 anni residente a Ravenna, era con un gruppo di amici. L'impatto tremendo con il centauro in sella ad una moto Aprilia si è verificato intorno alle 13 in via Linaro al chilometro 2+000 della strada provinciale 29, fuori dal centro abitato. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia locale di Cesena, che hanno effettuato i rilievi e conducono le indagini su questa tragedia stradale, i cui contorni esatti devono ancora essere definiti. Sul posto anche i sanitari del 118. Si è reso necessario chiudere la strada per i soccorsi ed i rilievi di rito.