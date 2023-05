Camion avvolto da una palla di fuoco e densa nube nera: A14 paralizzata - VIDEO

Un mezzo pesante avvolto dalle fiamme. Incendio nella tarda mattinata di venerdì, intorno alle 12, lungo l'A14 Bologna-Taranto, tra Forlì e Faenza, in direzione nord. Il traffico è bloccato per un camion che ha preso fuoco all'altezza del km 74+500. Subito sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso si è formata una coda di 5 chilometri a partire dal casello di Forlì.

Alle 14:10, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Forlì e Faenza in direzione Bologna. Al momento il traffico transita su una corsia e si registrano 8 km di coda verso Bologna e 4 km in direzione opposta.