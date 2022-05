Si scatena l'incendio a bordo dell'auto: tanta paura per mamma e figlio

Tanto lavoro per i Vigili del Fuoco di Ravenna nella giornata di venerdì: dopo il supporto offerto nell'incidente fra tre vetture avvenuto a Mezzano, più o meno nello stesso orario, intorno alle 12.30, i pompieri sono intervenuti a Ravenna per spegnere un'auto in fiamme. Tutto è avvenuto all'intersezione tra via Cavina e via Zalamella, nei pressi della rotonda accanto al parco Il Fagiolo, dove si è scatenato un incendio su una Suzuki Grand Vitara che proveniva da via Faentina.

La conducente, a bordo dell'auto insieme al figlio piccolo, si è subito accorta delle fiamme che provenivano dal vano motore e si è fermata per dare l'allarme, mentre la strada è stata immediatamente chiusa al traffico. E' accorsa sul posto una squadra di Vigili del Fuoco che ha rapidamente domato l'incendio. Sul luogo dell'incidente anche i Carabinieri di Ravenna. Mamma e figlio fortunatamente non hanno riportato ferite.