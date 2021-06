Travolto mentre attraversa la strada: giovane ciclista gravissimo in ospedale

Violento scontro tra un'auto e una bici nel primo pomeriggio di lunedì. E' accaduto intorno alle 14 alle porte di San Pancrazio in via Molinaccio, dove un ciclista di circa 20 anni stava attraversando la strada quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Russi, è stato travolto da una Volvo V50 condotta da una donna che, dall'abitato di San Pancrazio, si stava dirigendo verso Russi.

Nello scontro il ragazzo è stato trascinato per 50 metri prima di cadere a terra. Soccorso dall'ambulanza e dall'elicottero del 118, il ferito è stato poi trasportato con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. La strada è rimasta chiusa per circa due ore per permettere le operazioni di soccorso da parte dei medici e i rilievi della Polizia locale di Russi.