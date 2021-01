Violento schianto tra due auto sull'Adriatica: 4 feriti in ospedale

La statale è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con la Polizia locale di Ravenna intervenuta per i rilievi che ha deviato il traffico su strade secondarie

Violento schianto nella tarda mattinata di domenica sulla statale Adriatica. Poco dopo le 12, all'altezza dell'incrocio con via Argini a Camerlona, un'Audi con a bordo tre persone - condotta da un 22enne albanese - si è schiantata con una Fiat 500 con al volante da un 27enne serbo. Nel violento urto, la 500 è volata nel campo adiacente alla strada, mentre l'Audi è finita a cavallo della pista ciclabile.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze e auto medica: i feriti sono rimasti sempre coscienti, il ragazzo a bordo della 500 è stato portato con codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Gli altri tre feriti sono stati invece portati all'ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Ai conducenti delle due auto sono stati effettuati gli esami alcolimetrici come da prassi. La statale è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, con la Polizia locale di Ravenna intervenuta per i rilievi che ha deviato il traffico su strade secondarie.