Violento frontale contro un camion sull'Adriatica: giovane elitrasportato in ospedale

Gravissimo incidente al confine tra le province di Ravenna e Ferrara. Nel primo pomeriggio di oggi sulla statale Adriatica all'altezza di Borgo Confina - località tra Argenta e Lavezzola - si sono scontrati violentemente un'auto e un camion. Secondo una prima ricostruzione un 24enne, al volante di una Fiat Punto, si è schiantato frontalmente con il mezzo pesante in prossimità di una curva al chilometro 115.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato l'automobilista ferito all'ospedale Maggiore di Bologna in elicottero in gravi condizioni. Illeso, invece, il camionista. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità. Il 24enne si trova in prognosi riservata in Rianimazione al Maggiore.