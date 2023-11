Si scontra con una cisterna che trasporta acido: caos in autostrada, evacuata una famiglia

Disagi al traffico sulla diramazione autostradale dell'A14 per Ravenna tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, in direzione Ravenna, dove a causa di un incidente è stata disposta la chiusura del tratto interessato. Il sinistro è avvenuto attorno alle 19.30 all'altezza del km 16 e 500. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un'auto ribaltata e una cisterna da 28 metri cubi che trasporta acido solforico.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 che hanno assistito i feriti, diverse squadre dei Vigili del fuoco e la Polizia Stradale, oltre al personale di Autostrade per l'Italia. Si è creato circa un chilometro di coda.

Si attende l’intervento del nucleo Travasi da Marche e Lombarda. A scopo precauzionale è stata fatta evacuare una famiglia composta da tre persone. Al momento la A14 dir in direzione Bologna risulta aperta.

Agli utenti in viaggio verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria a Bagnacavallo si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Fornace Zarattini.