Causa un incidente tra tre auto e scappa: traffico in tilt sulla statale Adriatica

Ha paralizzato la statale Adriatica nell'orario di punta l'incidente avvenuto venerdì mattina, poco dopo le 7, a Camerlona al km 147,500, 200 metri dopo il distributore di benzina andando verso Ferrara. Dalle prime informazioni rilasciate da alcuni testimoni pare che l'incidente, avvenuto tra tre auto, sia stato causato da una quarta auto - presumibilmente una Multipla - che con una manovra azzardata avrebbe provocato l'impatto tra i tre veicoli, senza fermarsi e dileguandosi poi in direzione Ferrara.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con tre ambulanze e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco di Ravenna, il personale Anas e la Polizia locale di Ravenna. Le auto coinvolte sono una Fiat Punto, una Mazda 5 e una Fiat 500 X con a bordo una donna, finita nel fosso. I feriti sono stati portati all'ospedale di Ravenna tutti con codice di media gravità.

La statale Adriatica è stata chiusa al traffico per circa due ore per permettere i rilievi e i soccorsi. Visto l'orario di punta, si sono creati chilometri di coda sull'importante arteria stradale. Per i veicoli provenienti da Rimini che procedono in direzione Ferrara la circolazione è stata deviata su SS309, al km 147,500. Per i veicoli provenienti da Ferrara diretti a Rimini la circolazione è stata deviata su Via Sant’Egidio, località Camerlona, al km 144,800 con rientro sulla statale 16 da via Canala al km 146,900.