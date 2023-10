Camion si ribalta e prende fuoco: autostrada chiusa per ore, traffico in tilt

Camion in fiamme in autostrada. Questa mattina attorno alle 10.30 sull'A14 è stato chiuso il tratto tra Faenza e Forlì in direzione Bologna, in seguito all'incidente autonomo di un camion che trasportava materiale ferroso, che si è ribaltato e ha preso fuoco all'altezza del chilometro 74, occupando l'intera carreggiata. Il conducente per fortuna è riuscito a mettersi in salvo prima che il mezzo si trasformasse in una palla di fuoco, con una notevole nube di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza.

Sul luogo dell'evento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. All'interno del tratto chiuso il traffico è rimasto bloccato con 4 chilometri di coda in aumento.

L'autostrada è stata poi riaperta attorno alle ore 15. Per permettere il proseguimento delle necessarie operazioni di ripristino del piano viabile, il traffico transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e si registrano 3 km di coda in direzione Bologna. In alternativa, agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Cesena nord, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Faenza.