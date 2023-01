Incidente tra due camion in autostrada: traffico in tilt, sette chilometri di coda

Brutto incidente mercoledì mattina sul tratto ravennate dell'autostrada A14 attorno alle 7.15. A scontrarsi, in un tamponamento, sono stati due camion all'altezza del chilometro 58, tra lo svincolo di Faenza e la diramazione per Ravenna, in direzione nord. Nello scontro, fortunatamente, non si sono registrati feriti.

A causa dell'incidente, visto l'orario di punta, si sono formati più di 7 chilometri di coda tra Forlì e Imola verso Bologna. Il traffico scorre su una corsia. A chi è in viaggio verso Bologna, si consiglia di uscire a Forlì e rientrare a Imola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale di Forlì e i mezzi di soccorso meccanico. Entrata consigliata verso Bologna: Imola. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Forlì.

Il traffico ripreso dalle webcam