Violento scontro all'uscita dell'autostrada con un camion di bombole d'ossigeno: coppia in ospedale

Nuovo incidente all'uscita dell'A14 bis di Cotignola, all'altezza dell'intersezione con via 10 aprile. Il sinistro si è verificato martedì mattina attorno alle 9.45. Una Renault Scenic, con a bordo una coppia di 70enni, stava uscendo dall'autostrada quando, nell'immettersi su via 10 aprile verso Lugo, è stata colpita da un camion che proveniva dalla loro sinistra, da Lugo verso Cotignola, carico di bombole d'ossigeno e acetilene.

Il mezzo pesante ha colpito la fiancata sinistra dell'auto, che ha poi impattato violentemente contro un secondo camion attrezzato per il trasporto alimenti, per finire la propria corsa all'altezza dell'uscita dell'autostrada in direzione Cotignola.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elimedica, insieme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Lugo che hanno liberato l'uomo al volante, rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto. Il ferito e la moglie sono stati poi trasportati all'ospedale Bufalini di Cesena con codici di media gravità, uno in elicottero e l'altro in ambulanza.

Il luogo interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per permettere rilievi - affidati alla Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - e soccorsi, regolarmente aperta invece l'uscita dell'autostrada in direzione Lugo.