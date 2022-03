Ancora una tragedia sulle strade: giovane muore travolto in bicicletta

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì su viale Po a Ravenna, all'altezza del ristorante Fuji 2. Intorno alle 17.45 una Volkswagen Polo ha investito un uomo, del quale non si conoscono le generalità, che in bicicletta stava attraversando su viale Po venendo da via Dismano Vecchio. Nel violento scontro, il ciclista è stato sbalzato per una decina di metri rovinando poi sull'asfalto. Il conducente dell'auto è apparso subito, invece, visibilmente sotto shock.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena in condizioni gravissime, dove è spirato pochi minuti dopo. La vittima, a quanto pare un ragazzo, non aveva i documenti con sé. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Ravenna, che ha anche gestito la viabilità. Viale Po è stato chiuso al traffico nel tratto che va da via Dismano Vecchio a via Gramsci.