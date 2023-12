Investito da un furgone sbatte la testa sul marciapiede: ciclista in ospedale

Ha coinvolto un ciclista l'incidente stradale avvenuto questa mattina, attorno alle 11.40, lungo viale Gramsci a Ravenna. L'uomo, un 60enne, stava viaggiando in sella alla sua bici quando, giunto all'intersezione con via Gatta, nell'attraversare la strada è stato colpito da un furgone di una ditta di trasporto pacchi e spedizioni che percorreva via Gramsci da via Ravegnana verso viale Po. Nel violento scontro, il ciclista è stato sbalzato a terra sbattendo il capo sul marciapiede, rimanendo però cosciente.

Sul posto si è fermata in prima battuta un'ambulanza di passaggio che stava trasportando un altro paziente in ospedale, raggiunta poi da una seconda ambulanza del 118 e dall'auto medica. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Per gestire la viabilità è intervenuta la Polizia di Stato, mentre i rilievi sono stati affidati alla Polizia locale di Ravenna.