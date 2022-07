"Inciampa" con la bici su una radice e si rompe il femore: la donna fa causa al Comune

Vacanza finita nel peggiore dei modi per una 72enne turista milanese. La donna martedì mattina, attorno alle 10, stava pedalando nei pressi di viale Sicilia a Tagliata quando, secondo il suo racconto, sarebbe finita con la bicicletta su di una radice di un pino, perdendo l'equilibrio e rovinando a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e la Polizia locale di Cervia per i rilievi di legge. Per la donna una brutta diagnosi: frattura scomposta del femore e trasporto immediato, su richiesta della donna, all’Istituto Ortopedico “Galeazzi” di Milano dove nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

"Quella delle "radici selvagge" che, in diversi punti dell’asfalto, affiorano dal sottosuolo di Tagliata è una situazione di pericolo denunciata in più occasioni da residenti e operatori turistici - spiegano gli stessi - perché le radici sono “trappole” insidiose che, negli anni, hanno spesso provocato fratture e lesioni, anche gravi, soprattutto agli anziani. Il caso della 72enne milanese è dunque tutt’altro che isolato, così come scontati saranno anche gli strascichi legali nei confronti del Comune di Cervia che, a breve, vedrà recapitarsi l’ennesima denuncia con richiesta danni. La donna infatti, dopo aver chiamato la Polizia locale ed essersi fatta consegnare il verbale del sinistro, ha già annunciato che, anche avvalendosi delle testimonianze dei numerosi testimoni oculari, sporgerà querela nei confronti dell’ente pubblico per chiedere un congruo risarcimento".