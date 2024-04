Bambino in bicicletta investito da un furgone: portato in ospedale in elicottero

Grave incidente nel pomeriggio di venerdì nel quartiere di Borgo Durbecco a Faenza, attorno alle 17.25. Un 69enne faentino, alla guida di un furgone Ford, giunto all'altezza di piazza Bologna ha investito un bambino di 11 anni in bicicletta. L'impatto è avvenuto nella curva tra la chiesa di Santa Maria Maddalena e la traversa chiusa di via Cervia, per cause in corso di accertamento dal personale della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina.

Il bambino, che non ha mai perso conoscenza, è stato velocemente soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto con un'ambulanza e l'elicottero atterrato poco distante, con il quale il piccolo ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena.

