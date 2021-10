Prima l'impatto contro un muretto, poi l'auto che si ribalta: ancora un ragazzo morto sulle strade

Tragedia stradale nella tarda serata di martedì, in via Canale Molinetto. Per cause ancora in corso di verifica da parte dalla Polizia Municipale di Ravenna un ragazzo sui trent'anni, a bordo della propria Peugeot 2008, stava procedendo in direzione Punta Marina quando, poche centinaia di metri prima del distributore di benzina, ha impattato con il mezzo contro un muretto sulla sinistra della sede stradale. L'urto è stato violentissimo e l'auto è letteralmente 'rimbalzata' in mezzo alla carreggiata, per poi ribaltarsi.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata: le sue condizioni sono apparse subito gravissime. I Vigili del Fuoco hanno estratto il ragazzo dalle lamiere contorte dell'auto e lo hanno affidato al personale medico che ha praticato per diverse decine di minuti la rianimazione al giovane. Poi la corsa disperata verso l'ospedale ma non c'è stato nulla da fare: il ragazzo è deceduto poco prima dell'arrivo al Pronto Soccorso.