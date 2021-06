Schianto fatale tra un camion e una bici: perde la vita un ciclista

Drammatico incidente stradale lunedì mattina tra Castel Bolognese e Imola. Intorno alle 11.30 sulla via Emilia, all'altezza del civico 193, sono venuti a collisione un camion che trasportava pollame vivo e una bicicletta. Il camion, che viaggiava lungo la statale con direzione Imola, si è schiantato contro il ciclista all'altezza del distributore tra l'incrocio con la provinciale Casolana e via Alberazzo.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di Castel Bolognese di 79 anni: per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei sanitari del 118. Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina. Il traffico dei veicoli lungo la statale è stato deviato sulla viabilità laterale per circa 90 minuti per permettere le operazioni del personale di soccorso e i rilievi di legge. Un incidente simile, intorno alle 15 di lunedì pomeriggio, si è verificato anche a Cesena: e anche in questo caso purtroppo c'è un morto.