Minorenne in moto travolge un'anziana in bici, poi si alza e la soccorre

Incidente lunedì pomeriggio al confine tra il territorio cesenate e quello ravennate tra un giovanissimo motociclista e una signora che pedalava in bici. Attorno alle 14:45 tra le vie San Giorgio e Rovescio, a poca distanza da Pisignano, si è registrato un sinistro in cui sono rimasti coinvolti un motociclista minorenne e una ciclista di 75 anni. Sulla base di una prima ricostruzione fatta dalla Polizia locale di Cesena, intervenuta sul posto, la 75enne svoltando verso via San Giorgio non si sarebbe accorta dell’arrivo della moto, che procedeva in direzione Pisignano-Cesena.

Pur avendo sterzato, il motociclista non è riuscito a evitare l’impatto tra la ruota anteriore della moto e quella della bicicletta, scivolando sul manto stradale e attutendo la caduta sul manto erboso, dopo non pochi “rimbalzi”. Come ha riferito un testimone agli agenti della Polizia locale, con molta lucidità il ragazzo si è subito rialzato per soccorrere la ciclista. La donna e il giovane sono stati sottoposti ai dovuti controlli medici anche se, fortunatamente, nessuno dei due ha riportato gravi lesioni.