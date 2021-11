Sbanda con l'auto e si schianta contro il guard rail: uomo in gravi condizioni

Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il guard rail. Grave incidente venerdì mattina poco dopo le 7.30 sulla statale Adriatica all'altezza dello svincolo 'Quadrifoglio' dell'A14bis in direzione Rimini. Un 47enne stava viaggiando a bordo di una Peugeot 206 quando, improvvisamente, ha perso il controllo dell'auto, sbandando e impattando contro un guard rail che delimita la strada sopra a un canale.

Gli automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica insieme ai Vigili del fuoco, il ferito è apparso subito in gravi condizioni. Dopo essere stato a lungo stabilizzato sul posto, l'uomo è stato portato all'ospedale di Ravenna, dove è stato caricato in elicottero e trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul luogo dell'incidente si sono creati alcuni rallentamenti, per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia stradale di Ravenna.