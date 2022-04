L'auto si scontra con un trattore e finisce contro l'argine del canale: un uomo trasportato d'urgenza in ospedale

Violento scontro nella serata di martedì con un uomo di circa 45 anni che viene trasportato d'urgenza in ospedale. E' accaduto poco dopo le 21 sulla strada provinciale Naviglio, fra Bagnacavallo e Cotignola, non distante dal ponte dell'autostrada, dove si è verificato un grave incidente fra un trattore con rimorchio e una Citroen C3 con a bordo un uomo di 45 anni.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, in seguito alla collisione fra i due mezzi, entrambi diretti verso Cotignola, l'auto avrebbe terminato la propria corsa contro l'argine del canale a lato della strada, mentre il conducente del mezzo agricolo si sarebbe accorto dell'impatto solo in seguito notando il danno al rimorchio del trattore.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi con ambulanza e automedica del 118 e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo. L'uomo è rimasto semicosciente durante le operazioni necessarie per estrarlo dall'auto e poi, considerando le ferite riportate, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero per trasportarlo d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia Locale della Bassa Romagna e i Carabinieri della compagnia di Lugo.