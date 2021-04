Si ribalta nel fosso e resta incastrato con una gamba sotto al trattore

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero insieme ai Vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo con la squadra e la gru per liberare il ferito

Tanta apprensione martedì pomeriggio a Traversara di Bagnacavallo. Intorno alle 15 un 57enne a bordo di un trattore con agganciato un trinciaerba, nel fare manovra di inversione su via Traversara per tornare nei campi, si è rovesciato nel fosso adiacente alla strada con il mezzo agricolo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero insieme ai Vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo con la squadra e la gru per liberare il ferito, rimasto cosciente ma incastrato con una gamba sotto al pesante mezzo. Una volta estratto, il 57enne è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri di Traversara coadiuvati dalla Polizia locale dell'Unione della Bassa Romagna, insieme alla Medicina del lavoro. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi.