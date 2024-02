Scontro tra quattro veicoli sulla Ravegnana: strada chiusa in entrambi i sensi

La Ravegnana è stata chiusa nel tardo pomeriggio di domenica in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto 4 veicoli. Il sinistro si è verificato al km 207,500 all'altezza di Ghibullo, fortunatamente non si sono registrati feriti.

La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia, sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi. Il personale Anas è intervenuto sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione appena possibile.