Sbanda e colpisce un'auto in sosta, l'utilitaria si "sdraia" su un fianco: un uomo finisce in ospedale

Incidente stradale in tarda mattinata, intorno alle 12:30, a Faenza. Lo scontro è avvenuto all'intersezione tra via Oberdan e via Vittorio Veneto, in base alla prima ricostruzione della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina, un uomo che viaggiava su una Fiat Punto, ha sbandato colpendo una Mini che era parcheggiata. Dopo l'impatto l'utilitaria si è "sdraiata" su un fianco.

Sul posto si sono precipitati ambulanza, auto medicalizzata, Vigili del fuoco. Il ferito è rimasto cosciente ed è stato trasportato all'ospedale di Faenza, fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.