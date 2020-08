Carambola all'uscita dell'autostrada, 7 i feriti nello scontro tra due auto

E' di 7 feriti, tutti con lesioni medio-basse, il bilancio dell'ennesimo incidente all'uscita dell'A14 bis di Cotignola all'intersezione con via 10 aprile. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.30 quando un'Audi con 2 persone a bordo, che usciva dall'autostrada, si è immessa sulla Sp8 mentre stava arrivando una Bravo sulla quale viaggiavano 5 persone che provedeva in direzione di Cotignola. Uno scontro particolarmente violento e, sul posto, si sono precipitate 3 ambulanze, l'elimedica e i vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stato uno dei passeggeri della Fiat che, per un trauma cranico, è stato trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena. Degli altri feriti, due bambini piccoli che si trovavano sempre sulla Bravo sono stati portati al pronto soccorso pediatrico dove le loro condizioni non impnsierirebbero i sanitari mentre le altre 4 persone coinvolte, anche loro con ferite lievi, sono state smistate negli ospedali della zona per le cure del caso. Sul posto, per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, è intervenuta la polizia Municipale della Bassa Romagna che ha provveduto a chiudere parzialmente la strda per permettere i soccorsi e i rilievi di rito.

