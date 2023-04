Tamponamento nel pomeriggio di Pasqua, sei ragazze coinvolte: una trasportata al "Bufalini"

Poteva andare veramente peggio alle 6 persone coinvolte in un pauroso tamponamento che si è verificato nel pomeriggio di Pasqua sulla A14 bis, intorno alle 17.15. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Ravenna, una Peugeot 208 con a bordo due ragazze della zona di Milano stava procedendo sull'autostrada con direzione Ravenna quando ha tamponato violentemente una Fiat Panda con a bordo 4 ragazze residenti nel bolognese.

Nell'urto molte delle giovani sono rimaste incastrate, anche se alcune sono riuscite ad uscire con le loro gambe riportando ferite non gravi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con tre ambulanze, automedica e l'elicottero. La più grave delle ferite, conducente della Panda, è stata trasportata in elicottero al Bufalini di Cesena ma non è in pericolo di vita. Ferite più lievi per le altre 5 coinvolte, trasportate tutte con codici di media o bassa gravità agli ospedali di Cesena e Ravenna.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Lugo per coadiuvare i soccorsi. L'A14 bis è rimasta chiusa per circa 20 minuti, poi la circolazione è ripresa regolarmente.