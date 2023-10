Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze ed elimedica, con il quale un ferito - un ragazzo di 20 anni - è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Illesi gli altri coinvolti. Per i rilievi di legge e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia autostradale di Forlì. Sull'A14, a causa del sinistro, in direzione nord si sono creati oltre 4 chilometri di coda.

Brutto incidente nel tratto ravennate dell'A14. Poco prima delle 11.30 due auto, una Fiat Punto e una Ford Fiesta che procedevano sull'autostrada in direzione nord, si sono tamponate mentre percorrevano la seconda corsia verso Bologna. Nel violento scontro, avvenuto al km 54+300 tra lo svincolo per Ravenna e Imola, la Fiesta si è cappottata sull'asfalto.

Violento tamponamento in autostrada: 20enne portato in ospedale in elicottero