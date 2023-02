Incidente sull'A14, furgone finisce nella scarpata dell'autostrada. Due persone in ospedale

Un incidente è avvenuto all’ora di pranzo, con prima rilevazione alle 13,28, lungo l’autostrada A14 tra lo svincolo di Faenza e quello di Forlì in direzione Ancona. Secondo le prime informazioni un furgone ha sbandato e in autonomia è uscito di strada finendo lungo la scarpata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sottosezione Polizia stradale di Forlì. Gli agenti hanno chiesto l’intervento dell'ambulanza, due persone che erano a bordo del furgone sono state trasferite per le cure del caso all’Ospedale di Forlì. Sono in corso i rilievi per comprendere la dinamica dell’incidente. Nel pomeriggio non si segnalano particolari criticità per quanto riguarda il traffico.