Cisterna di acido ribaltata sull'A14dir: riaperta in mattinata l'autostrada

Ancora caos questa mattina sulla diramazione autostradale dell'A14 per Ravenna tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, dove sono continuate a lungo le operazioni di ripristino da parte dei Vigili del Fuoco all'interno del tratto compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini in direzione Ravenna, chiuso a causa di un incidente avvenuto durante la serata di ieri, che ha visto coinvolta una cisterna che trasportava acido solforico e un'auto. I due mezzi si sono ribaltati mentre viaggiavano in direzione Ravenna all'altezza del km 16,5.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. A scopo precauzionale è stata fatta evacuare una famiglia composta da tre persone. Il tratto chiuso è stato riaperto questa mattina attorno alle 10.