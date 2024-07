Camion carico di pollame si ribalta: Adriatica chiusa, traffico paralizzato - VIDEO

Incidente stradale questa mattina sulla statale Adriatica, tra gli abitati di Alfonsine e di Voltana all'altezza del km 127+100. Un autocarro che trasportava pollame, per cause in corso d'accertamento, si è ribaltato insieme al rimorchio, paralizzando il traffico proprio nell'orario di punta.

L'Adriatica, che in quel tratto prende il nome di via Reale, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Deviazioni alla rotatoria a Taglio Corelli con accesso per le auto in via Torretta e proseguimento per via Bentivoglio fino a Voltana e all’intersezione fra l'Adriatica e via Fiumazzo verso Voltana per i soli veicoli leggeri. I veicoli pesanti diretti in direzione Ferrara hanno l’obbligo di inversione alla rotatoria con la variante dell'Adriatica.

Sul posto presente la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e i Vigili del fuoco, insieme alle squadre Anas, per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO