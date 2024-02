Incidente davanti al nuovo Mc Donald's, la lista civica: "Tratto troppo pericoloso, lo avevamo detto"

Non ha avuto gravi conseguenze, ma ha riaperto una questione politica l'incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì sulla statale Adriatica di fronte al nuovo Mc Donald's di Tagliata di Cervia.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 18 nel tratto che prende il nome di via Romea sud, in direzione Rimini: un'auto, una Skoda, ha tamponato la Bmw che la precedeva e che si era fermata per svoltare a sinistra e immettersi nel parcheggio del nuovo fast food. Un ferito è stato poi soccorso dal 118, intervenuto con un'ambulanza, e portato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di bassa gravità. Per i rilievi è intervenuta la Polizia locale di Cervia.

Nei mesi scorsi sull'apertura del nuovo ristorante era intervenuta la lista Cervia ti amo, criticando proprio la posizione scelta e additandola come pericolosa - per chi viaggia in direzione sud non sono presenti nelle vicinanze rotonde che permettano di tornare indietro. E ora, in seguito all'incidente, la lista civica rincara la dose: "Non abbiamo dovuto aspettare molto tempo per assistere al primo incidente - commenta Alain Conte, capogruppo in consiglio di Cervia ti Amo - A ottobre, tra l'ilarità e i commenti fuori luogo di qualcuno, abbiamo posto l'attenzione sulla pericolosità di quel tratto, unito al fatto che l'attività in questione ha un forte richiamo, specialmente fra giovani e famiglie. Si aggiunga che alle spalle del locale e della ferrovia, in via Cosmonauti, è presente un locale da ballo che richiama un pubblico molto giovane durante la stagione estiva. Non siamo mai stati contro le singole attività e mai lo saremo, ma abbiamo semplicemente richiesto all'assessore Mazzolani e all'amministrazione di verificare con gli enti e le istituzioni competenti la possibilità di mettere preventivamente in sicurezza quel tratto. Abbiamo per questo presentato un'interpellanza venendo però tacciati di essere "critici a fini elettorali" da chi non ha ancora compreso che segnalare e discutere dei problemi della città non è andare contro".

"Oggi, dopo il primo sinistro, ribadiamo che occorre velocemente muoversi per evitare che vi siano delle tragedie nel nostro comune - continua Conte - Aggiungiamo che nella stessa interpellanza facemmo richiesta di sistemazione del tratto poco distante di statale all'altezza dell'inserimento dalla 71bis in direzione sud, che presenta un fondo molto rovinato. Ci è stato risposto che il problema di competenza era del tutto burocratico. A distanza di quattro mesi i 200 metri di strada permangono disastrati e costringono a pericolose gincane i mezzi. Si intervenga".