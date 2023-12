Incidente all'alba, auto fuori strada sull'A14 bis. Intervento con l'elicottero da Bologna, due feriti

Alle prime luci dell'alba, alle 4,30 di domenica (24 dicembre), si è verificato un incidente lungo la A14Bis tra Bagnacavallo e Ravenna in direzione sud. Un'auto con due persone all'interno è finita fuori strada. Le squadre dei Vigili del Fuoco di Lugo e Ravenna con l'autogrù, sono intervenute prontamente per estrarre le persone dall'interno del mezzo e mettere in sicurezza l'area. I feriti sono stati affidati al personale di Romagna Soccorso intervenuto anche con l'elicottero di Bologna, trasportati poi nei vicini ospedali per le cure del caso.

