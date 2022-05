Scontro fra auto e camion sull'Adriatica: lunghe code sulla statale

Un violento scontro fra due mezzi blocca il traffico sulla strada statale. E' accaduto poco dopo le 16.30 di venerdì al chilometro 170 dell'Adriatica, nella zona di Milano Marittima, dove una Opel Zafira e un camion si sono scontrati per cause ancora da accertare. Nessuna conseguenza per l'autista del mezzo pesante, mentre si è reso necessario l'intervento del 118, con l'ambulanza, per soccorrere il conducente dell'auto, un uomo di quasi 80 anni. Sul posto sono giunte anche la Polizia stradale di Ravenna, la Polizia Locale di Cervia e i Vigili del Fuoco di Cervia. Importanti le ripercussioni sul traffico della statale 16 dove si sono formate code di circa un chilometro in entrambe le direzioni.