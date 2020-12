Auto a fuoco sull'Adriatica: statale chiusa al traffico

Brutto incidente sulla statale Adriatica sabato mattina. A causa di un sinistro avvenuto all’altezza del km 120, è stato chiuso al traffico un tratto in entrambe le direzioni della statale a Lavezzola di Conselice. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento e in cui si sono verificati dei feriti, sono coinvolti due veicoli di cui uno ha preso fuoco. Il traffico è deviato in loco, rallentamenti fra via dell'Industria e via Reale. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Maggiori informazioni in seguito