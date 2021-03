Finisce contro un albero, poi abbatte una centralina e un palo: automobilista in ospedale

Spaventoso incidente nel pomeriggio di sabato, intorno alle 17, a Castiglione di Cervia. Un uomo di circa 35 anni, albanese ma residente in zona, stava percorrendo via Ragazzena da Savio verso Castiglione, quando improvvisamente ha perso il controllo della sua auto, un pick up Volkswagen. L'uomo ha prima sbattuto alla sua destra contro un albero, poi contro la centralina del gas di un'abitazione, ha buttato giù un palo della luce per poi rimbalzare contro un altro albero e finire la sua corsa di traverso in mezzo alla strada.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco di Cervia per aiutare nelle operazioni di soccorso. Il ferito è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale di Cervia.