Grave scontro fra auto e camion: portato in ospedale un 52enne

Brutto scontro semifrontale fra due mezzi con conseguente corsa all'ospedale. E' accaduto giovedì, intorno alle 14.30 in via Stradone San Bernardino, a San Bernardino di Lugo. L'incidente, sul quale sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale della Bassa Romagna, ha coinvolto una Mercedes guidata da un uomo di 52 anni e un camion condotto da un 55enne. Sul posto sono accorsi un'ambulanza e l’elicottero di Ravenna Soccorso: i medici, considerati i traumi riportati dall'automobilista, hanno deciso di trasportarlo all'ospedale Bufalini di Cesena. Illeso invece il camionista. Per permettere le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, la strada è stata chiusa alla circolazione.