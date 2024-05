Donna sbalzata fuori dall'auto dopo lo scontro con il camion: portata in ospedale in elicottero

Brutto incidente martedì mattina poco prima delle 8.30 lungo via Canala all'altezza del civico 141. Un uomo era alla guida di un furgone che trasportava materiale inerte per la pista ciclabile in costruzione a Porto Corsini, lungo via Canala da Piangipane verso Ravenna, quando - per cause in corso d'accertamento - ha perso il controllo del mezzo pesante, sbandando prima contro il guard rail alla sua destra, per poi finire contro un'auto, una Fiat Panda condotta da una 55enne, che arrivava dalla direzione opposta. Nel violento impatto, l'auto è volata fuori strada finendo contro una recinzione, con l'automobilista sbalzata fuori dall'abitacolo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale la ferita - rimasta sempre cosciente - è stata trasportata all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di media gravità. Sono intervenute sul posto la Polizia stradale e la Polizia locale di Ravenna, che ha gestito il traffico a senso unico alternato, insieme ai Vigili del fuoco di Ravenna.

Qui il link per iscriversi al canale WhatsApp di RavennaToday